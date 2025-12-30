Kaydet

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Ankarayolu Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Ankara istikametine seyir halinde olan O.S. idaresindeki 16 BYB plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarında duraklama yapan M.A. yönetimindeki araca arkadan vurdu. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçta bulunan sürücü O.S. ile beraberindeki U.Ö., E.Ç. ve A.M. yaralanarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, aracın hızla gelerek park halindeki otomobile çarpma anı net bir şekilde görülürken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

