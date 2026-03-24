Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, kentin en yoğun ulaşım akslarından biri olan İzmir Yolu Caddesi’nde öğle saatlerinde endişe dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolunu kaybettiği ve gideceği yeri karıştırdığı öğrenilen yaşlı bir adam, hızla akan trafiğin ortasına dalarak araçların arasında yürümeye başladı. Sürücülerin büyük bir şaşkınlıkla korna çalarak uyardığı, ancak çevresindeki tehlikeye aldırış etmeden ilerlemeye devam eden yaşlı adamın o halleri, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Hem kendi canını hem de trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan bu durum, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen emniyet ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Polis ekiplerince cadde ortasından alınarak güvenli bir bölgeye ulaştırılan yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Özellikle yoğun trafikte yaşanan bu olay, hem sürücülere hem de yayalara korku dolu anlar yaşattı.

