Erzurum’un Uzundere ilçesinde bugün sabah saatlerinde doğanın kalbinden gelen davetsiz bir misafir, ilçe sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı. Henüz gün ağarırken işlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, binaların hemen önünde bir dağ keçisiyle karşılaştı. Şehir merkezine kadar inen ve sokak aralarında rahat tavırlarıyla dikkat çeken dağ keçisi, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. O anlara tanıklık eden bölge esnaflarından Onur Çolak, dükkanını açmaya hazırlandığı sırada karşısında gördüğü yaban keçisini cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına aldı. Bir süre ilçe merkezinde dolaşarak adeta "sabah turuna" çıkan dağ keçisi, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan tekrar doğal yaşam alanına dönerek gözden kayboldu. Yetkililer, özellikle Erzurum gibi dağlık coğrafyalarda yaban hayvanlarının yiyecek arayışı veya yolunu şaşırması nedeniyle yerleşim yerlerine inebileceğini belirterek; vatandaşların bu tür durumlarda hayvanları ürkütmemesi ve güvenli mesafeyi koruması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

