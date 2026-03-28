Erzurum’da Eski Sigorta Hastanesi Kavşağı mevkiinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, araç içerisindeki bir köpeğin sürücünün üzerine atlaması sonucu direksiyon hakimiyeti kayboldu. Karayolları istikametinden üniversite yönüne seyir halinde olan 25 ADP 708 plakalı otomobilin sürücüsü, kucağına aniden atlayan köpeğin müdahalesiyle aracın kontrolünü yitirerek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, emniyet güçleri yol güvenliğini sağlayarak olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Yetkililer, evcil hayvanla seyahat eden sürücülerin sürüş güvenliği açısından hayvan taşıma çantası veya emniyet kemeri kullanmaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

