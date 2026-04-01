Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle intihar etmek amacıyla yüksek gerilim hattı direğinin tepesine tırmandı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsın düşme ihtimaline karşı direğin altında hava yastığı açarak geniş güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri de şahsı eyleminden vazgeçirmek için uzun süre uğraş verdi. Ancak şahsın direğin çok yüksek noktasında bulunması nedeniyle sağlıklı iletişim kurulamayınca devreye Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dron ekipleri girdi. Sesli komut verme ve hoparlör özelliği bulunan emniyet dronu havalandırılarak şahsın yanına kadar yaklaştırıldı. Ekiplerin dron üzerinden ilettiği ikna mesajları sonucunda intihar eyleminden vazgeçen şahıs, kontrollü bir şekilde aşağı indirildi. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyetin dron kamerasına saniye saniye yansıyan o anlar, teknolojinin kriz anlarında hayat kurtarıcı rolünü bir kez daha kanıtladı.

