İhlas Haber Ajansı • Gaziantep
Gaziantep'te kontrolden çıkan arpa yüklü tır devrildi! O anlar güvenlik kamerasında
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Gaziantep'in İslahiye ilçesi çevreyolu üzerindeki Kırıkçalı kavşağında kontrolden çıkan arpa yüklü tırın, önce elektrik direğine çarpıp ardından yan yatarak devrildiği o korkutucu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çarpmanın şiddetiyle dorsesindeki arpanın yola saçıldığı ve yaralanan sürücünün hastaneye kaldırıldığı kazanın ardından, bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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