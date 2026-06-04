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Gaziantep'in İslahiye ilçesi çevreyolu üzerindeki Kırıkçalı kavşağında kontrolden çıkan arpa yüklü tırın, önce elektrik direğine çarpıp ardından yan yatarak devrildiği o korkutucu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çarpmanın şiddetiyle dorsesindeki arpanın yola saçıldığı ve yaralanan sürücünün hastaneye kaldırıldığı kazanın ardından, bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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