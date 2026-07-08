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Adana'nın Seyhan ilçesinde gece saatlerinde bir geri dönüşüm tesisine giren yüzleri maskeli iki şüphelinin 250 bin lira değerinde bakır çaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Tesisteki değerli malzemeleri alarak hızla kayıplara karışan kimliği belirsiz hırsızları yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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