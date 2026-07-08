İhlas Haber Ajansı • Seyhan
Geri dönüşüm tesisine dadandılar! Yüzlerinde maskeyle gelip 250 bin TL'lik bakır çaldılar
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Adana'nın Seyhan ilçesinde gece saatlerinde bir geri dönüşüm tesisine giren yüzleri maskeli iki şüphelinin 250 bin lira değerinde bakır çaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Tesisteki değerli malzemeleri alarak hızla kayıplara karışan kimliği belirsiz hırsızları yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.
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