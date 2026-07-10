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Karabük-Yenice karayolunda abartı egzoz kullanarak ilerleyen, hatalı sollama yapan ve selektörle önündeki araçları taciz eden kural tanımaz sürücünün tehlikeli yolculuğu başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını hiçe sayan şahsın sosyal medyada hızla yayılan görüntülerinin ardından jandarma ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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