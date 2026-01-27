Kaydet

Hatay’ın Antakya ilçesi Akhisar Mahallesi’nde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan alacak verecek tartışması, taşlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Motosikletle geldikleri bir evi basan iki şahsın saldırısı sonucu ev sahibi bıçakla yaralanırken, yaşanan o tehlikeli dakikalar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekiplerinin bölgeye sevk edildiği sırada saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bıçakla yaralanan ev sahibinin emniyet güçlerine şikayetçi olmadığı öğrenilirken, mahalle sakinleri artan asayiş olayları nedeniyle dışarı çıkmaya çekindiklerini belirterek yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

