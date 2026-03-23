İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Westpark AVM önünde, trafikte seyreden iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede bir ailenin kabusu haline geldi. Aracından inerek diğer otomobile yönelen öfkeli sürücü, açık olan camdan içeri uzanarak direksiyon başındaki kişiyi zorla dışarı çıkarmaya çalıştı. O esnada araçta bulunan ve büyük korku yaşayan sürücünün eşi, yaşanan bu şiddet anlarını cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. Kendisini görüntüleyen kadını fark eden saldırgan, bu kez ona yönelerek elindeki telefonu zorla almaya çalıştı ve tehditler savurdu. Olayın vahametini artıran bir diğer detay ise, alışveriş merkezi görevlisi olduğu öne sürülen bir şahsın da tartışmaya dahil olarak saldırıya uğrayan aileye bölgeden uzaklaşmaları için bağırması oldu. Hem maganda saldırısının hem de çevredeki görevlinin tutumunun damga vurduğu o dehşet anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, mağdur ailenin şikayeti üzerine emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

