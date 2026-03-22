Karabük'ün Şirinevler Mahallesi ile Ergenekon Mahallesi arasındaki güzergahta seyir halinde olan Murat Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ortalığı savaş alanına çevirdi. 2.18 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin daha önceden daimi olarak iptal edildiği öğrenilen sürücü, yol kenarında park halindeki iki araca hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan parçalar çevredeki bir başka araca daha zarar verirken, kontrolden çıkan otomobil su kanalına düşerek yan yattı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkarılan sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine gelen trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ortaya çıkan tablo pes dedirtti. Hem aday sürücü olan hem de ehliyetsiz araç kullanan şahsa, alkollü araç kullanma ve diğer ihlallerden dolayı 225 bin lira, araç sahibine ise 40 bin lira olmak üzere toplamda 265 bin lira rekor idari para cezası uygulandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası