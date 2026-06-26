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Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'nde, su sayacı okumakla görevli ASAT çalışanı Can B.C.'nin kullandığı motosikletin bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada yürekleri ısıtan bir dayanışma örneği sergilendi. Kazayı haber alarak hızla olay yerine intikal eden mesai arkadaşları, bunaltıcı sıcağın altında acı içinde yerde yatan yaralı arkadaşlarını korumak için araçlarından getirdikleri ön cam güneşliğini adeta bir şemsiye gibi siper etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı motosikletlinin kurtarılma çabaları ve kazanın meydana geliş şekli, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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