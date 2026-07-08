İhlas Haber Ajansı • Bursa
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp takla attı! O anlar kask kamerasında
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Bursa'nın İzmir Yolu Acemler istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki bariyerlere hızla çarparak takla attığı feci kaza anı, aynı yönde ilerleyen bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü hastanede tedavi altına alınırken; kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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