Mardin’in Midyat ilçesi Dörtyol mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda, İ.Ü. tabancadan çıkan kurşunlarla bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların önce tartıştığı, ardından kavganın silahlı saldırıya dönüştüğü görüldü. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

