TÜRK-İŞ, 2026 yılının ilk açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Ocak ayında açlık sınırı bir önceki aya göre 1.081 lira, yoksulluk sınırı 3 bin 518 lira, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 1.418 lira arttı. İşte detaylar...

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ocak 2026 sonuçları açıklandı.

OCAK 2026 AÇLIK SINIRI KAÇ LİRA?

Araştırmaya göre, yeni yılda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 31 bin 224 lira oldu. Açlık sınırı aralık ayında ayında ise 30 bin 143 liraydı. Böylece açlık sınırındaki 1 aylık yükseliş 1.081 lira oldu.

OCAK 2026 YOKSULLUK SINIRI NE KADAR?

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 101 bin 706 lira olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırı aralık ayında 98 bin 188 liraydı. Yoksulluk sınırındaki yükseliş ise 3 bin 518 lira oldu.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ NE KADAR?

Aralık ayında 39 bin 123 lira olan bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise yeni yılda 40 bin 541 liraya çıktı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 3,58 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı ise yüzde 41,08 oldu.

