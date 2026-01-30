UEFA organizasyonlarında eleme aşamasına geçilirken gözler Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimlerine çevrildi. 2025-2026 sezonunda yeni formatla oynanan turnuvalarda lig aşamasını tamamlayan takımlar, yoluna devam edebilmek için kritik kura çekiminde rakiplerini öğrenecek. Futbolseverler ''Avrupa ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?'' sorularının cevaplarını araştırırken UEFA kura çekimine dair tüm detayları resmi sitesi üzerinden duyurdu.

Lig aşamasının sona ermesiyle birlikte Avrupa Ligi play-off turunda yer alacak 16 takım netlik kazandı. Fenerbahçe de play-off turunda yer alan temsilciler arasında yerini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi eleme aşaması play-off turuna katılmaya hak kazanan diğer temsilcimiz Galatasaray'ın da rakibi bugünkü kura çekiminde belli olacak. Peki, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

AVRUPA VE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu play-off kura çekimleri UEFA’nın resmi sitesi üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

UEFA UCL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi eleme turu play-off kura çekimi UEFA.com üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda resmi UEFA Şampiyonlar Ligi mobil uygulaması üzerinden de kura çekimi anbean takip edilebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme aşaması play-off kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek. Kura çekimi İsviçre’nin Nyon şehrinde yapılacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off kura çekimi de 30 Ocak 2026 Cuma günü yapılacak. Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 15.00’te başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi eleme aşaması play-off turunda ilk karşılaşmalar 17 ve 18 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise 24 ve 25 Şubat 2026’da yapılacak.

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off maçlarının ilk ayağı 19 Şubat 2026 tarihinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 26 Şubat 2026’da yapılacak.

