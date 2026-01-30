UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından futbolseverlerin gündemi play-off turuna çevrildi. Format değişikliğiyle birlikte 36 takımın mücadele ettiği organizasyonda hem sıralamalar kesinleşti hem de bir üst tura yükselecek ekipler netlik kazandı. Şimdi ise ''Avrupa Ligi play off maçları ne zaman başlıyor?'' ve ''Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?'' sorularına cevap aranıyor.

Fenerbahçe lig aşamasındaki son maçında deplasmanda FCSB ile berabere kalarak puanını 12’ye çıkardı. Sarı-lacivertli ekip alınan sonuçla lig etabını 19. sırada tamamladı ve adını play-off turuna yazdırdı. Sıralama doğrultusunda Fenerbahçe’nin son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, Avrupa Ligi play off maçları ne zaman başlıyor? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

Avrupa Ligi play off maçları ne zaman başlıyor? Kura çekimiyle Fenerbahçenin rakibi belli olacak!

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından gözler play-off turuna çevrildi. Yeni format kapsamında lig etabını 9 ile 24. sıra arasında tamamlayan takımlar son 16 turuna kalabilmek için çift maçlı play-off mücadelesi verecek.

Avrupa Ligi play-off karşılaşmaları 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak. İki maç sonunda rakibini eleyen ekipler son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Kura çekimi Türkiye saati ile 15.00’te başlayacak. Çekilişle birlikte play-off turundaki eşleşmeler netleşecek.

AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Lig aşamasında 8 maç sonunda 12 puan toplayan Fenerbahçe puan cetvelinde 19. sırada yer alarak play-off turuna kaldı. Sarı-lacivertli ekibin son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu. Kura çekimiyle birlikte Fenerbahçe’nin hangi takımla eşleşeceği kesinlik kazanacak.

AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE?

UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezonun final heyecanı Türkiye’de yaşanacak. Turnuvanın final karşılaşması 20 Mayıs tarihinde İstanbul’da oynanacak. Dev finale Beşiktaş’ın iç saha maçlarının yapıldığı Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.

