Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Millet Mahallesi’nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kan donduran bir saldırıyla alevlendi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, taraflardan birinin karşısındaki kişiyle sakin bir şekilde konuşuyormuş gibi yaptığı, ancak bir anda beklenmedik bir yumruk atarak kavgayı başlattığı görüldü. Bu ilk saldırının ardından her iki grup da birbirine girerken, sokak ortasında yaşanan arbede adeta meydan muharebesini aratmadı. Çevredeki vatandaşların büyük çabalarıyla güçlükle yatıştırılan kavga sonrası mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Son dönemde bölgede benzer asayiş olaylarının arttığını belirten mahalleli, huzurun yeniden tesisi için emniyet ekiplerinin denetimlerini sıkılaştırmasını talep ediyor.

