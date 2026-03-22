Konya’nın merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi 17462. Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 70 yaşındaki K.B. idaresindeki 42 AK 432 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 42 DV 767 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan yaşlı sürücü için çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından K.B., ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre 70 yaşındaki sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza noktasında inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

