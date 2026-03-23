Ramazan Bayramı tatilini Muğla’nın gözde turizm merkezi Bodrum’daki evinde geçiren ünlü sanatçı Safiye Soyman, kapısının önüne kadar gelen davetsiz bir misafirle yaşadığı sıra dışı anlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bahçesine kadar inen dev bir yaban domuzunu gören Soyman, korkmak yerine eline aldığı cevizlerle hayvanı beslemeye başladı. O anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydeden ünlü sanatçının, oldukça sakin davranan yaban domuzuyla kurduğu diyalog izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Görüntülerde Soyman'ın hayvana elleriyle ikramda bulunduğu görülürken, domuzun bir anda kendisine doğru hamle yapmasıyla yaşadığı kısa süreli panik ve sanatçının "ay geliyor" diyerek hızla uzaklaştığı anlar dikkat çekti. Bodrum’da son dönemde yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına kadar sıkça inen yaban domuzlarının bu kez ünlü bir ismin kapısında belirmesi, bayram tatilinin en renkli ve çok konuşulan magazin haberlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

