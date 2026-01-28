Kaydet

Mersin’in Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında silahlı soygun gerçekleşti. İddiaya göre 32 yaşındaki İ.Y., girdiği iş yerinde önce 1 kilogram altın satın almak istediğini belirtti. Kuyumcudan olumsuz yanıt alan şüpheli, 15 dakika sonra tekrar gelerek bu kez 100 gramlık altın külçesi talep etti. Altının fotoğrafını çekmek bahanesiyle ürünü eline alan şahıs, bir anda silahını çıkarıp havaya ateş açarak dükkandan kaçtı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

