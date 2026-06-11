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Trabzon'da kanserle mücadelesinde uygulanan tedavilere yanıt vermemesi üzerine doktorlar tarafından tedavi süreci sonlandırılan 8 yaşındaki A.E. için "Biriniz Bin Olsun" Derneği öncülüğünde unutulmaz bir doğum günü sürprizi düzenlendi. Yüzlerce gönüllünün ve vatandaşın tek yürek olduğu, meşaleler ve balonlarla süslenmiş araç konvoylarının eşlik ettiği duygu yüklü etkinlik, hayata tutunmaya çalışan küçük çocuğa ve ailesine yalnız olmadıklarını hissettirerek zorlu süreçlerinde büyük bir umut kaynağı oldu.

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