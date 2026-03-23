Tunceli’nin Ali Haydar Veziroğlu Caddesi üzerinde Munzur Nehri kıyısında bir restoran işleten Hızır Ali Aydoğdu, bölgede eşine az rastlanır bir dostluk karesine tanıklık etti. Nehir kıyısında bir kedi ile yaban hayatının çekingen üyelerinden olan su samurunun dakikalarca süren oyununu fark eden Aydoğdu, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, bir ağacın etrafında adeta saklambaç oynayan ve birbirini kovalayan iki farklı türün neşeli halleri izleyenleri gülümsetti. Tunceli halkının doğaya ve yaban hayatına olan köklü saygısını dile getiren işletmeci Aydoğdu, bölge insanının "kurdun kuşun ikrarlığına" inandığını ve her canlıyı koruma altına aldıklarını ifade etti. Munzur Nehri'nin doğal zenginliğini ve canlılar arasındaki bu masum bağı yansıtan görüntüler, sosyal medyada da kısa sürede büyük ilgi görerek doğa sevgisinin en güzel örneklerinden biri oldu.

