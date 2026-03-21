Kaydet

Bursa’nın en yoğun alışveriş merkezlerinden biri olan Korupark AVM’de, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Yemek katında meydana gelen ve adeta meydan muharebesini aratmayan o anlarda, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla acımasızca saldırdı. Alışveriş merkezine gelen vatandaşların büyük bir şaşkınlık ve korku içerisinde, adeta bir sinema filmi izler gibi takip ettiği kavga anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay yerinde yaşanan panik nedeniyle vatandaşlar güvenli noktalara kaçmaya çalışırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Darp sonucu yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, alışveriş merkezinde huzuru bozan ve paniğe yol açan kavganın çıkış nedenini belirlemek ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatmak üzere geniş çaplı inceleme başlattı.

