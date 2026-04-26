Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun “İstanbul’dan sonra en uzun hat olacak” dediği Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın ikinci etabında çalışmalar sürüyor. Konya ulaşımını güçlendirecek proje tamamlandığında kent 21 istasyonlu, 21.1 kilometrelik raylı bir sistem hattına kavuşacak.

Konya'da şehrin raylı sistem ağını önemli ölçüde genişletecek Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 2026 sonu veya 2027 başında tamamlanarak hizmete alınması planlanan projede otogar kavşağının yapım çalışmaları sürerken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay proje hakkında konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı projesi tamamlandığında Konya, üç kotta kavşağı olan bir yapıya kavuşmuş olacak.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihine geçecek önemli altyapı ve ulaşım yatırımları gerçekleştirdiklerini belirtti. Altay, şehir trafiğinin en yoğun olduğu alanlardan birine de üst geçit kazandırmak için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

“ÜÇ KOTTA KAVŞAĞI OLACAK”

Altay "Halil Ürün Caddesi'nden Sadık Ahmet Caddesi'ne geçişlerde kara yolunu ve raylı sistemi üste alacak bir köprülü kavşak çalışması yürütüyoruz. Tamamlandığında üç kotta kavşağı olan bir yapıya kavuşmuş olacağız. Hem eksi kottan İstanbul yolu devam edecek hem zeminde otogar istikametine gelenler devam ederken üst kattan da hem raylı sistemimiz hem taşıtlarımız geçmiş olacak” dedi.

21.1 KİLOMETRELİK YENİ RAYLI SİSTEM

Şu anda ağırlıklı bir şekilde Aslım Caddesi kavşağında ve otogar kavşağında çalışmaların devam ettiğini ifade eden Altay “Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı kapsamında 10 kilometrelik kısmını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, Altyapı Genel Müdürlüğümüz yürütüyor. Kalan 11.1 kilometrelik kısmını da biz yürütüyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na teşekkür eden Başkan Altay, "İnşaatın en kısa sürede tamamlanması için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Tamamlandığında şehrimiz yeni 21.1 kilometrelik bir raylı sistem hattına kavuşmuş olacak” dedi.

21 İSTASYON

Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın ikinci etap temel atma töreni geçtiğimiz yıl yapılmıştı. Programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hat hakkında “Konya’nın kent içi raylı sistem ağını 27 kilometreden alıp tam olarak 134 kilometreye yükseltmiş olacağız. Bu da şu anda İstanbul’dan sonra en uzun hat olacak” demişti.

10 milyar 870 milyon lira maliyetle hazırlanan hat 21 istasyona sahip olacak.

