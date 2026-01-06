11 ilde "sıfır faizli kredi" adı altında ilanlar vererek vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik yürütülen Sanal kıskaç" isimli operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u tutuklandı, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Diyarbakır merkezli 11 ilde yürütülen dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 6'sı hakkında da adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

'SIFIR FAİZLİ KREDİ' TUZAĞI

Emniyet ekiplerin dolandırıcılara yönelik operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal medya platformları üzerinden "sıfır faizli kredi" adı altında ilanlar vererek, vatandaşları oluşturdukları oltalama (phishing) sitelerine yönlendirip internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağlayarak para transferi yapan şüpheliler 6 ay boyunca takip edildi.

11 ilde dolandırıcılara ‘Sanal kıskaç’! 17 şüpheliden 10u tutuklandı

17 GÖZALTI

Yapılan incelemeler sonrasında Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir'de "Sanal kıskaç" adı ile eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

827 MİLYONDAN FAZLA

Şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı hakkında da adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Dolandırıcıların banka ve kripto para hesaplarındaki toplam işlem hacminin 827 milyon 473 bin lira olduğu belirlendi.

