Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 15 Temmuz şehidi Fatih Satır'ın mezarını tahrip etmişti! Kıskıvrak yakalandı

15 Temmuz şehidi Fatih Satır'ın mezarını tahrip etmişti! Kıskıvrak yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
FETÖ, DARBE, YAKALANDI, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Fatih Satır'ın mezarını tahrip eden zanlı yakalandı. Şüphelinin suç dosyasının kabarık olduğu tespit edilirken emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstinye'deki Borsa İstanbul binası önünde şehit edilen Fatih Satır'ın mezarının dün tahrip edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

15 Temmuz şehidi Fatih Satır'ın mezarını tahrip etmişti! Kıskıvrak yakalandı - 1. Resim

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin motosikletle gelip kürekle mezarlığa giriş yaptığını belirledi.

15 Temmuz şehidi Fatih Satır'ın mezarını tahrip etmişti! Kıskıvrak yakalandı - 1. Resim

MEZARLIK ÇEVRESİNDE YAKALANDI

Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli T.D. (35) mezarlık çevresinde yakalandı.

DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlının daha önce de 3 camiye zarar verdiği, "mala zarar verme", "kasten yaralama" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydı olduğu anlaşıldı.

15 Temmuz şehidi Fatih Satır'ın mezarını tahrip etmişti! Kıskıvrak yakalandı - 3. Resim

Şüpheli T.D. sorgusunda, olay anını hatırlamadığını ve hiçbir şey bilmediğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? 2025 TYP başvuruları bekleniyorBugün rekor kırmıştı! ABD'den Bitcoin'i uçuracak karar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cemal Safi 14 Ağustos 2025 16:24

Bu vatan haini,milletin camilerinede saldırmış

Abuzer merhaba 14 Ağustos 2025 16:22

Ne kadar ceza vereceksiniz dur bakalım,hatta ceza verecekmisiniz oda belli değil,adli kontrol şartıyla serbest,git işi e devam et

Recep hamdoldu 14 Ağustos 2025 16:11

Aman ne Sevindirici adli kontrol kararıyla serbest bundan daha iyi bir cezanız olmaz sizin, salki tekrar yapsın bunları

Özlem Çerçioğlu resmen AK Parti'de! Kürsüye çıkıp bu sözlerle Özgür Özel'e meydan okudu - Gündem'Topuklu Efe'den Özel'e zehir zemberek sözler3 yaşındaki kızını tekmeleyip merdivenlerden yuvarlayan cani tahliye edildi - GündemO cani tahliye edildi, artık aramızda!Ölüme böyle atladı! Yüzmek için girdi, cesedi çıkarıldı... Saniye saniye kamerada - GündemÖlüme böyle atladı! Yüzecekti, cesedi çıkarıldı...Edirne'de yürekler ağza geldi! Kolonları patlayan bina tahliye edildi... İddia ise çok vahim - GündemKolonları patlayan bina tahliye edildiAK Parti'nin 24. yılı... Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Beyefendiyi daha çok rahatsız edeceğiz - Gündem"Beyefendiyi daha çok rahatsız edeceğiz"Savunmadan sanık sandalyesine... Avukat Hadi Dündar'dan, Rezan Epözdemir için "lüks hayat" çıkışı - GündemSavunmadan sanık sandalyesine... Avukat Hadi Dündar'dan, Rezan Epözdemir için "lüks hayat" çıkışı
Sonraki Haber Yükleniyor...