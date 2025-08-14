15 Temmuz şehidi Fatih Satır'ın mezarını tahrip etmişti! Kıskıvrak yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Fatih Satır'ın mezarını tahrip eden zanlı yakalandı. Şüphelinin suç dosyasının kabarık olduğu tespit edilirken emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstinye'deki Borsa İstanbul binası önünde şehit edilen Fatih Satır'ın mezarının dün tahrip edilmesine ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin motosikletle gelip kürekle mezarlığa giriş yaptığını belirledi.
MEZARLIK ÇEVRESİNDE YAKALANDI
Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli T.D. (35) mezarlık çevresinde yakalandı.
DOSYASI KABARIK ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlının daha önce de 3 camiye zarar verdiği, "mala zarar verme", "kasten yaralama" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydı olduğu anlaşıldı.
Şüpheli T.D. sorgusunda, olay anını hatırlamadığını ve hiçbir şey bilmediğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.
Bu vatan haini,milletin camilerinede saldırmış
Ne kadar ceza vereceksiniz dur bakalım,hatta ceza verecekmisiniz oda belli değil,adli kontrol şartıyla serbest,git işi e devam et
Aman ne Sevindirici adli kontrol kararıyla serbest bundan daha iyi bir cezanız olmaz sizin, salki tekrar yapsın bunları