Manisa'da bir anne, 3 aylık bebeğinin hareketsiz kalması üzerine ekiplere haber verdi. Sağlık görevlileri bebeğin hayatını kaybettiğini tespit ederken anne, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi Ünal Sokakta evde yalnız yaşayan anne F.Y. (28) 3 aylık kız bebeğini yatakta hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Evde yapılan ilk incelemelerin ardından bebek Ş.A.Y.'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, anne F.Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

3 aylık bebek yatağında ölü bulundu! Anne gözaltında

Talihsiz olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

