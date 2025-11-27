İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yenikapı’daki ‘israf’ gösterisinin ardından ortaya çıkan rapor, dikkat çekti. İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB’nin kiraladığı 7 bin 784 araçtan 3 bin 565'inin Araç Takip Sistemi’ne kayıtlı olmadığını açıkladı. Türkyılmaz, CHP yönetimine “Bin 717 araç kiralanmış, israf” diyerek büyük bir şov yapmışlardı. İsraf dedikleri rakamın 7 kat fazlasını yapmışlar” sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim sürecinde ‘israf’ olarak dikkat çektiği makam araçlarının ardından, İBB’nin 6 yılda binlerce araç kiraladığı ortaya çıktı.

Sayıştay raporunda yer alan bilgiye göre, İBB’nin kiraladığı 7 bin 784 araçtan 3 bin 565'i Araç Takip Sistemi’ne (ATS) kayıtlı değil.

Bazı gerçeklerin zamanla ortaya çıktığını belirten İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, CHP yönetimine eleştirilerde bulundu.

İmamoğlu "İstanbul’da israf düzenine son vereceğiz" demişti

“7 KAT FAZLASINI YAPMIŞLAR”

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, İmamoğlu ve yönetiminin göreve geldiklerinde Yenikapı Meydanı'nda çok büyük bir algı operasyonuna imza attıklarını vurgulayan Türkyılmaz şöyle tepki gösterdi:

‘Bin 717 araç kiralanmış, israf' diyerek büyük bir şov yapmışlardı. Bugün, Sayıştay raporuna göre İBB 7 bin 784 araç kiralamış. İsraf dedikleri rakamın 7 kat fazlasını yapmışlar.

Kiralanan araçlardan 3 bin 565'inde Araç Takip Sistemi bulunmadığını açıklayan Türkyılmaz, araçların kayıtlarda görünmediğine dikkat çekti.

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz

“ÖZÜR DİLERLER Mİ?”

Türkyılmaz şunları söyledi:

Ne için, kim için kullanılıyorlar? Nereye gidiyorlar? Ne yapıyorlar bilemiyoruz? Özür dilerler mi? Meseleyi insanların vicdanına havale ediyoruz.

3565 araç sır oldu! İmamoğlu 2019da şov yapmıştı ama...

“İSRAFA SON VERECEĞİZ” DEMİŞTİ

Seçim kampanyasında İmamoğlu, ihtiyaç dışı araç masrafının 120 milyon TL olduğunu söylemiş, "İstanbul’da israf düzenine son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız” diye belirtmişti.

