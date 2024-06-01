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4 yaşındaki çocuğu hayattan koparıp kaçmışlardı! Yakayı ele verdiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Maltepe, Feci Kaza, Hastane, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Maltepe’de 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği feci kaza kameralara yansıdı. Kaza sonrası kaçan iki şüpheli yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Maltepe’de anne-baba ve 4 yaşındaki çocuklarının bulunduğu bir otomobil ile içerisinde iki kişinin bulunduğu başka bir aracın geçtiğimiz haftalarda kafa kafaya çarpışmasıyla feci bir kaza meydana geldi. Anne baba ve çocuk yaralı halde hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan diğer araçtaki iki kişi aynı gün yakalandı.

4 yaşındaki çocuğu hayattan koparıp kaçmışlardı! Yakayı ele verdiler - 1. Resim

ÖNCE YAKALANIP SERBEST BIRAKILDILAR

Maltepe’de Esenkent Mahallesinde 17 Mayıs tarihinde meydana gelen kazada, E.C.K.(35), E.K.(27) isimli kadın ve 4 yaşındaki çocuklarının bulunduğu otomobil ile, E.K. ile D.Y. isimli şahısların bulunduğu otomobil E-5 yanyol ve sokak kesişiminde çarpıştı. E.K. ile D.Y. isimli şahıslar olay yerinden kaçarken, diğer araçta bulunan E.C.K., E.K. ve 4 yaşındaki çocukları yaralı halde tedavi için hastaneye kaldırıldı.

4 yaşındaki çocuğu hayattan koparıp kaçmışlardı! Yakayı ele verdiler - 2. Resim

Olay yerinden kaçan şüpheli E.K. ile D.Y. isimli şahıslar aynı gün yakalandı. Şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAYATINI KAYBETMESİNİN ARDINDAN...

Hastanede tedavisi süren 4 yaşındaki çocuk bugün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bunun üzerine şüpheli şahıslar tekrar yakalanarak gözaltına alındı.

4 yaşındaki çocuğu hayattan koparıp kaçmışlardı! Yakayı ele verdiler - 3. Resim

Yakalanan şüpheli şahıslar “taksirle öldürme” suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan, meydana gelen kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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