5 aylık bebek yaralandı! Samsun'da köpeğe vurmamak için manevra yapan araç hurdaya döndü
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir aile yolda giderken aniden önlerine çıkan başıboş köpek nedeniyle kaza yaptı. Köpeğe vurmamak için bariyere çarpan otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer D. (31) yönetimindeki 55 AAD 879 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kavakpınar Mahallesi'nde aniden önüne çıkan köpeğe vurmamak için manevra yapınca refüjdeki bariyere çarparak durabildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Ünzile (29) ve 5 aylık bebekleri Hüseyin Alperen D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Türkiye'de son 5 yılda hayvanlara çarpma sonucu 3534 trafik kazası oldu. Çoğunluğunun başıboş köpekler sebebiyle gerçekleştiği kazalarda 5147 kişi yaralandı, 55 kişi de hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı