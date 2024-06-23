5 aylık bebek yaralandı! Samsun'da köpeğe vurmamak için manevra yapan araç hurdaya döndü

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Anadolu Ajansı 23 Haziran 2024 09:26 - Güncelleme: 23 Haziran 2024 10:00 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir aile yolda giderken aniden önlerine çıkan başıboş köpek nedeniyle kaza yaptı. Köpeğe vurmamak için bariyere çarpan otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.