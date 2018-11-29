Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

İfadesinde örgütten kopmak istediğini anlatan O.C. kendisinden sorumlu mahrem imamın “şefkat tokadı” ile tehdit ettiğini söyledi. Örgütten uzaklaşmaya başladığı süreçle Harp Okulu’nda takım komutanının kendisine mobing uygulamaya başladığını aktaran O.C. “Takım komutanı benim üzerime gelmeye başladı. Savunmamı alarak ikaz vermeye başladı. Ben de bunun örgüt tarafından yapıldığını değerlendirerek okuldan atılmamak için görüşmelere devam ettim. Bu yapılan baskılarda otomatik olarak kesildi” dedi. Mahrem imamların özellikle dini yönlerini ön plana çıkarmamaları konusunda uyarılarda bulunduğunu kaydeden O.C. “İma yoluyla namaz kılmamızı ve oruç listelerine ismimizi yazdırmamamızı istiyorlardı” diye konuştu.