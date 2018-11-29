Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, kararın kabul edilemez olduğunun ve bundan duyulan derin hayal kırıklığının İngiliz makamlarına iletildiği belirtilerek, “Mahkemenin, iade taleplerimizin reddine ilişkin gerekçeleri dayanaktan yoksundur. Beklentimiz, 251 masum vatandaşımızın şehit olduğu ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün önde gelen mensupları arasında yer alan bu şahısların ülkemizde yargılanmalarını teminen bir an önce iade edilmeleridir. Bu yöndeki gayretlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.