Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu öne sürülen biri muhtar 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'ın yakınlarından S.K, S.K. ve muhtar H.K'nin de aralarında bulunduğu 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince adreslerinde yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.