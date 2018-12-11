Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derepazarı ilçesinde görevli polis memuru İ.S, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne geldi. Cep telefonu ve silahını güvenlikte bırakarak Verdi'nin makamına giren İ.S, bir süre görüştükten sonra buradan ayrıldı. Cep telefonu ve silahını aldıktan sonra geri dönen İ.S, koşarak girdiği makam odasında, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı silahla vurdu. Yaralanan Verdi, Polat ve Köksal hastanelere kaldırıldı. Emniyet Müdürü Verdi, hastanedeki tüm kurtarma çalışmalarına rağmen şehit oldu. Emniyet Müdürü Verdi ile yer değişikliği için görüşmek istediği öğrenilen İ.S, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.



RİZE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Rize Valisi Kemal Çeber şu açıklamayı yaptı:Arkadaşlarla görüşüyor. Görüşmeden sonra tabi bunlar görüşmeye girerken tedbirler alınmakla beraber, dışarıya çıkıyor. Silahını ve teçhizatını aldıktan sonra ani ve hızlı bir şekilde makama geri dönüyor. Ve sonra hiçbir şey demeden Altuğ müdürümüz ve personel şube müdürümüz var. Önce onları, sonra koruma arkadaşı yaralıyor. Altuğ müdürümüz durumu ağır geldi. Arkadaşlarımız her türlü müdahaleyi yaptı ancak az önce kaybettik. Mekanı cennet olsun. Vatan sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz.