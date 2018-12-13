Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Kurum 15 Temmuz’dan sonra 700’ün üzerindeki şube sayısını 200’e düşürdü. Kapanan subelerin başkanları, bu durumun usulsüz olduğunu iddia ederek olağanüstü genel Kurula gidilmesini talep etti. Genel merkez ihtarnameye cevap vermedi. Bunun üzerine 313 delege imza toplayıp meseleyi yargıya taşıdı. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, dün Türk Kızılay’ına kayyum atanmasına hükmetti. Kurumun, Adalet Bakanlığı müşaviri Mekan Sarıkaya, Ankara il Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım’ın denetiminde olağanüstü genel kurula gitmesi kararlaştırıldı. Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, karara tepki gösterdi. Kınık, “Bu arkadaşların şubeleri kapatılıp görevden alındığı için delegelik vasıfları düşmüştü. Kızılay’ı olağanüstü kongreye götürecek yetkinlikleri yoktu. İtirazlarını mahkeye yaptılar. Mahkeme, bir yıl sonra kongre taleplerini kabul etti. Alelacele kayyum gönderilmek istendi. Olağanüstü kongreye götürecek imza sayısı toplanamamıştır. Bilirkişi hukuk katliamı yapmıştır. İstinaf mahkemesine ve Yargıtay’a itaraz edeceğiz. Kızılay’ı hırsızlara, FETÖ’cülere teslim etmeyeceğiz” dedi. Türk Kızılayı Ankara Kavaklıdere Şubesi Başkanı Gültekin Çağrı Karapınar da “Kapatılan şubeler aktif olarak çalışıyordu ve ciddi manada bağışlar toplanıyordu. Yanlış olan kapatma kararına tepkimizi hukuki olarak ortaya koyduk” dedi.

Kayyumlardan İlhami Yıldırım, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın kardeşi.