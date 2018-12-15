Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın vagonlarından bir tanesinin raydan çıkarak karşı yönde gelen başka bir tramvaya sürtmesi sonucu kaza yaşanmıştı. Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle raydan çıkan vagonun camları kırılmıştı. Yaşanan kazanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kazayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “T1 Hattında Cevizlibağ cep parktan çıkış yapan yolcusuz aracımız, enerji kaynaklı oluşan kısa devre nedeniyle arka vagonu kaymış ve paralelindeki farklı hatta seyir halindeki bir başka yolculu trenin vagonuna arka kısmına hafif bir şekilde temas etmiştir. Her iki araç farklı yolda 5 km hıza sahip olup kazada bir aracımızın camı çatlamış ve yaralanan olmamıştır. Katener telinin kopmasına ve enerjinin kesilmesine sebep olan arıza nedeniyle teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir. Bölgede 14 adet İETT otobüsü ring seferi yapmaktadır” denildi.

