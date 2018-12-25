Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, mart ayında yeni belediyeler kazanmaları halinde, buralarda da asgari ücrete ayar vereceklerini ilan etti: "Sesimi kesmem, 2 bin 200 lirayı CHP'nin bütün belediyelerinde uygulayacağım; işçiler, kazandığımız bütün belediyelerde de bu rakamı alacaklar, ocak-mart farkını da ödeyeceğiz"dedi.