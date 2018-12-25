CHP Lideri Kılıçdaroğlu, mart ayında yeni belediyeler kazanmaları halinde, buralarda da asgari ücrete ayar vereceklerini ilan etti: "Sesimi kesmem, 2 bin 200 lirayı CHP'nin bütün belediyelerinde uygulayacağım; işçiler, kazandığımız bütün belediyelerde de bu rakamı alacaklar, ocak-mart farkını da ödeyeceğiz"dedi.
Kılıçdaroğlu: Kazandığımız belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 TL olacak
25.12.2018 - 14:09 | Son Güncelleme: 25.12.2018 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında asgari ücret üzerinden yerel seçim vaadini açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Ocak ayından itibaren CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2200 TL olacağını söyledi.
Etiketler : kılıçdaroğlu,asgari ücret,
595138 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/595138.aspx
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