Niğde’de Din Kültürü öğretmeni C. G. ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmen M. D polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçunda hakkında yakalama Emri çıkarılan Bor İlçesinde öğretmenlik yapan C. G. TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü ihraç öğretmen M. D. ise polis ekiplerinin GBT sorgusunda yalanarak TEM ekiplerine teslim edildi. her iki şüphelinin de TEM’de işlemleri devam ediyor.