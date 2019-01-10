Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Bir televizyon programında, çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi iddialar ile gündeme gelen ‘Palu ailesi’ olayına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu tip programlara yayın yasağı getirilmesi gerektiğini söyledi. Önceki gece yapılan AK Parti MKYK toplantısında, bir milletvekili son dönemde toplumdaki şiddet olaylarının ve televizyonlarda bu konuda yapılan yayınların arttığını gündeme getirdi. Bunun üzerine Erdoğan, günlerdir seyredenleri dehşete düşüren ve çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi iddialarla gündeme gelen ‘Palu ailesi’ ile ilgili bilgi almak için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü aradı. Gül, hızla Genel Merkeze gelerek bu konudaki gelişmelerle ilgili MKYK’ya bir sunum yaptı. Televizyon programında anlatılanların insanlık dışı olduğunu belirten Erdoğan “Televizyonlarda bu tür görüntülerin yer almaması için yayın yasağı getirilebilir mi?” diye sordu ve gerekirse RTÜK Kanunu’nun değiştirilmesini istedi. Erdoğan, bu görüntülerin toplumda olumsuz etkiler bıraktığını dile getirerek “Yirmi birinci yüzyılda hâlâ bu hadiseler yaşanıyor ve bu görüntüleri seyrediyoruz. Rezillik bu” diyerek tepki gösterdi. Erdoğan’ın talimatının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da devreye girdiği ve Palu ailesi ile ilgili gelişmeleri takibe aldığı belirtildi. Erdoğan, bir MKYK üyesinin teklifi üzerine, şiddet içeren televizyon programlarına reklam verilmemesi; yayınların desteklenmemesi konusunda Meclis’te bir çalışma yapılmasını da istedi.