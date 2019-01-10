Geçen yıl Çeşme’de Selahattin Aydoğdu’yu darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Fatih Terim’e karar çıktı. Deneyimli teknik direktöre ’basit yaralama’ suçundan 3 bin TL’lik para cezası verildi. 