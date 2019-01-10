Geçen yıl Çeşme’de Selahattin Aydoğdu’yu darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Fatih Terim’e karar çıktı. Deneyimli teknik direktöre ’basit yaralama’ suçundan 3 bin TL’lik para cezası verildi.
Fatih Terim'in yargılandığı davada karar
10.01.2019 - 15:35 | Son Güncelleme: 10.01.2019 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Çeşme ilçesinde Selahattin Aydoğdu’yu darbettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Fatih Terim’e 3 bin TL para cezası verildi.
Etiketler : Fatih Terim,
597561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/597561.aspx
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