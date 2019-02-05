Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda İstanbul Havalimanı'nda 250 kişinin istihdam edileceği duyuruldu.

Yeni başlayacak bir proje kapsamında görevlendirilecek 250 kişinin, havalimanında bilgilendirme çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.



İŞKUR üzerinden yapılcak başvurlar ise 13 Şubat'ta kadar devam edecek.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar



Mutlaka akıcı derecede İngilizce konuşabilen,



İstanbul'da ikamet eden,



Dış görümüne önem gösteren,



iletişim yönü kuvvetli,



Vardiya usulü çalışmaya uygun,



Takım çalışmasına yatkın,



Fransızca, Arapça, Almanca bilmek tercih sebebidir.



Ulaşım şehir merkezlerinden servislerle sağlanacaktır.

Gazetevatan