AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın 50 ile çıkabileceğini belirterek, "Biz MHP ile 30 büyükşehir üzerinde konuştuk. 30 büyükşehirde ittifakı tamamladık. 51 ilde de herkes kendi adayıyla devam etsin diye düşündük. 51 ilin tamamında olmayabilir ancak 20’den fazla il üzerinde çalışıyoruz. Özellikle PKK’ya yakın, FETÖ’ye yakın adamlar gelmesin, tek derdimiz o” dedi. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, TGRT Haber televizyonunda “Gündem Özel” programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularını cevapladı. Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ömrünün bir çizgi üzerinde gayretle müthiş bir sevdayla tutkulu şekilde devam ettiğini anlatarak, dün gece kendisini çağırdığını ve bazı konuları konuştuklarını ifade etti. Özhaseki, “Çalışıyor, gayret ediyor, iyi niyetle uğraştığı için Allah yardım ediyor. Girdiği her seçimde de zaten muzaffer ayrılıyor” dedi.



İstanbul ve Ankara’nın çok konuşulmasının normal olduğunu söyleyen Özhaseki, “Herkesin gözü bir taraftan İstanbul’da, bir taraftan da Türkiye’nin kalbi burası, başkent, herkes burayı da takip edecek. Bir başka konuşulma nedeni de bizim sol anlayış CHP tarafındaki yeni yönetim, eski yönetim böyle değildi. Yeni yönetim algıyı çok ön plana çıkarmaya çalışıyor. Böyle bir akılla gidiyorlar. 3-4 seçimdir hep öndeyiz diye başlıyorlar. Bu öndeyiz fikri kendi adamlarını motive etmeye yönelik. Seçim akşamı olunca sandıklar açılıyor, içinden gerçekler çıkıyor. Gerçekler yüzlerine çarpıyor” ifadelerini kullandı.

'KEŞKE ŞU ANDAKİ CHP KENDİ GİBİ OLABİLSE'

Sokak çağrılarına kimsenin tenezzül etmediğini kaydeden Özhaseki, “Şöyle bir şey yapıyorlar, ‘oylar çalınıyor Türkiye’de, sandık güvenliği yok’ diyorlar. Yüksek Seçim Kurulu var ya zaten. Onlara hiç inanılmaz. Her sandığın başında en az 7-8 kişi oluyor. Tek tek açılıyor. Tek tek sayılıyor. Tutanaklara geçiriliyor ve altına imza atılıyor. Nasıl çalınacak bu oylar merak ediyorum. Önde çıkmayınca da bahanesini böyle bularak devam ediyorlar. Sonra da YSK’ya laf atıyorlar. YSK’nın şöyle bir zorluğu var. Bu solun yeni yönetim anlayışı şimdiki CHP’nin yeni yönetimindeki arkadaşlar kendileri kazandıkları yerlerde YSK’nın elinden gidip mazbataları alıyorlar ve teşekkür edip gidiyorlar ama kazanamadıkları yerlerde suçlamaya devam ediyorlar. Böyle çelişki içerisinde devam ediyor. Keşke şu andaki CHP kendi gibi olabilse. Çağdaş, sosyal, demokrat bir partiye Türkiye’de ihtiyaç var, keşke olabilse” dedi.



Dünyada 10 seçim üst üste kaybedip Kılıçdaroğlu gibi koltuğunu koruyabilen başka bir siyasi parti genel başkanı olmadığının hatırlatılması üzerine Özhaseki, “En büyük zorluk kendi gibi olamaması. Bir taraftan Atatürk’ün mirası üzerine oturuyoruz diyeceksiniz, ulusalcıyız diyeceksiniz, dönüp seçimlerde HDP ile yan yana geleceksiniz. Kandil’in emri olmadan adım atamayan bir parti var. Bütün adaylarını Kandil’in belirlediği bir parti var. Kandil sadece milletvekili adaylarını değil muhtarları da belirliyor. Böyle bir partiyle dönüp dolaşıp siz ittifak yapacaksınız. Bir gün olsun HDP’lilerin ağzından biz bu terör örgütünü kınıyoruz lafını duymadık. PKK sadece insanları öldüren bir örgüt değil, Türkiye’yi bölmek için kurulmuş dışarıdan desteklenen piyon bir örgüt. Esrar işi de onlarda silahta bunların elinde. Böyle bir örgütü kınayamayan bir HDP ile yan yana gelmek ne demek? HDP’den şunu duyuyoruz , ‘şiddet iyi bir şey değil iki tarafta silah bıraksın.’ Aklımızla alay ediyorlar. Dünyanın neresinde legal olan bir güç askeri bir güç silah bırakır ki, terör örgütünü Türk askerini aynı kefeye koyup iki tarafa güya çağrı yapıyorlar. Bu kadar kendinden geçmiş uçmuş tiplerle dolu bir parti. Belediye seçimleri geliyor bizim Kemal efendi ve yandaşları bunlarla oturup görüşme yapıyorlar. Sonra toplum tepki gösteriyor. O zaman da mırın kırınla devam ettiriyorlar. Onlar gibi düşünen adamları kendilerinden koymaya çalışıyorlar. Bir taraftan böyle yapıyorlar. Bir taraftan da dönüp İYİ Parti ile Ankara’da teması devam ettiriyorlar. Bir taraftan PKK tarafı bir taraftan milliyetçi oylara talip olmak. İşin en çirkin tarafı Türkiye’de artık FETÖ’nün sözcülüğüne soyunmuş olmaları. İhtilal gibi gerçek var Türkiye’de. Buna tiyatro dediler” açıklamasında bulundu.

'CUMHUR İTTİFAKI 50 İLE ÇIKABİLİR'

Cumhur İttifakı'nın ne ölçüde genişleyeceği sorusu üzerine Özhaseki, şöyle konuştu:

“Biz MHP ile 30 büyükşehir üzerinde konuştuk. 30 büyükşehirde ittifakı tamamladık. 51 ilde de herkes kendi adayıyla devam etsin diye düşündük. Meclis üyeliklerinde de ayrı ayrı çıkarılabilir dedik. Bu prensip kararına uyarak hareket ediyoruz zaten. Zaman içerisindeki gelişmeler bizi rahatsız etti. Bizim derdimiz iki tane daha fazla belediye almak değil. Ana muhalefetle görüştükleri partiler, saklı gizli HDP ile daha çok görüşüyorlar. Yaptıkları bütün görüşmelerde bir yerleri alabilmek üzerine birbirlerine peşkeş çekiyorlar. Şu şehir senin olsun, bu şehir benim olsun. Pazarlık bitmezse liderler devreye giriyor. Liderler kavga ediyor, anlaşıyorlar. İlleri birbirlerine peşkeş çekiyorlar. Dertleri burada daha fazla belediye alabilme gibi gözüküyor. Oradaki insanların iradesini nasıl hiçe sayıyorsunuz siz? İki kişi oturup da orada şu il senin olsun bu il benim olsun deyince millet onlara ne derlerse onu yapacağız mı diyorlar. Bizim derdimiz iki tane il almak falan değil, bizim derdimiz özellikle Güneydoğu’da yine bölücü örgüt işbaşına gelmesin. Çukurlar kazıp bu milletin geleceğini tehlikeye atmasın. PKK’ya yandaş olan adamların gelmemesi için ne yapılabilir bunu görüşüyoruz. Bu FETÖ'cülerin 40 tane yüzü var. Garip bir yapı, her tarafta böyle bir yapı var. Şimdi batı illerinde, Orta Anadolu’da, başka illerde bunlara yakın bir adamın işbaşına gelmesini ister misiniz? Asla. Ne PKK’ya yakın ne FETÖ’ye yakın adam işbaşına gelmesin. Bizim derdimiz o. Tek tek illeri incelerken buna bakıyoruz biz. Çünkü hiçbirisi yerli ve milli değil. Bizim MHP ile hiçbir sorunumuz yok. Yerli ve milli olmalı, aramızdaki tek önemli anlaşma metni bu.”



“Kalan 51 ilin tamamında Cumhur İttifakı birlikte hareket eder mi?” sorusuna Özhaseki, “51 ilin tamamında olmayabilir ancak 20’den fazla il üzerinde çalışıyoruz. Özellikle PKK’ya yakın, FETÖ’ye yakın adamlar gelmesin, tek derdimiz o” cevabını verdi. Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın 50 ile çıkabileceğini belirterek, “Bu net bir sayı değil, üzerinde konuşuluyor. Her an YSK’ya listeler verilene kadar il sayısı değişebilir. 81’e de çıkabilir niye olmasın. Şu anlamda söylüyorum, eğer bir yerde hakikaten PKK’ya yakın adamlar gelecekse, FETÖ’ye yakın adamlar gelecekse niye gözden geçirmeyelim. Sayı kesin değil ama değişebilir, iller üzerinde tek tek görüşülüyor” dedi.

'BEN HİZMET KONUŞURUM, KARŞIMDA DA BUNU ARIYORUM'



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin son noktayı koyma bağlamında tekrar bir araya gelip gelmeyeceği sorusu üzerine Özhaseki, 1 hafta 10 gün önce bir araya geldiklerini, prensipleri konuştuklarını ve ihtiyaç duyulursa her zaman bir araya gelebileceklerini aktardı. “Biz kendi içimizde rahatız” diyen Özhaseki, “Prensiplerimiz ilkelerimiz belli. MHP ile kol kola girdik, çalışmaya devam ediyoruz. Kendimizi anlatıyoruz, projelerimizi anlatıyoruz. Ankara projelerimizi 11 ana başlıkta belirledik. Şimdiye kadar girdiğim her seçimde ne söz vermişsem yaptım. Bundan sonrada inşallah yaparız. Raylı sistem konusunda tecrübem var. Elmadağ’a yapılacak Kayak Merkezini yazdıysam Türkiye’nin en büyük kayak merkezini yaptırmış birisi olarak yazdım ben. Bizim açımızdan projelerimiz belli. Bunları çok rahat yaparız. Rakip tarafın bin bir türlü zorluğu var. Ben Türkiye’nin gözdesi bir şehirde belediye başkanı adayıyım rakibimle proje konuşamıyorum. Su paraları meselesi tarifedir, otobüs, ekmek fiyatları belediye tarafından yakinen takip edilir bir tarifedir. Bundan proje olmaz. Proje dediğiniz ulaşımda ne yapacağınızdır, yeşil alanları nereye yapacağınızdır. Burada 13 tane millet bahçesi var nereye yapılacağı milim milim belli. Bakanlarla görüşerek ülke taramasını yaptırarak yazdık. Ankara’da popülist söylemlerle çıkılır mı? Ben gülüyorum. Zamanında Melih Gökçek karşıtlığı üzerinden bir kampanya yürütülmüş bir şeyler olmuş. Öyle bir dönem geçti. Benimle polemik olmaz. Ben hizmet konuşurum. Karşımda da bunu arıyorum ve yok” ifadelerini kullandı.

'OYLARIN BİR TANESİNE BİLE BİRŞEY OLMAZ BU SİSTEMDE'



Özhaseki, şöyle konuştu:



“Oyların bir tanesine bile bir şey olmaz bu sistemde. Yalanlar söyleyerek algılarla bir yere varılmaz. Şimdi arkadaş hala diyor ki ‘Ankara’nın en büyük sorunu Melih Gökçek’ti’ diyor. Ankara’nın sorunu sadece bu olur mu ulaşımda, yeşil alanlarda, sosyal projelerde sorun var. Projeler üzerinden konuşalım ve tartışalım lütfen. Benim hayal kırıklığına uğratan Ankara gibi metropol bir şehirde proje konuşamamak. Şehircilik, belediyecilik konuşamamak. Ömrüm benim belediyecilikle geçti. Kendimi yeniliyorum. Dünyanın neresinde bir iş varsa takip ediyorum. Yurt dışına çıktığımda bütün gözüm yollarda bisiklet yolunda araç yolunda, altyapı tesislerini geziyorum. Yaptığım projelerin bir kısmı dünyada ilk uygulanacak projeler.” Orman Bakanlığının Çamlıdere Barajı'na Gerede’den getirdiği bir su olduğunu ve aybaşında da onun açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapabileceğini söyleyen Özhaseki, "Belediye bir yanda elektrik fiyatlarından kurtuluyor. Su fiyatlarını belirlerken en çok oradaki maliyeti etkileyen şey elektrik fiyatlarıdır. Şimdi bir taraftan elektrik fiyatlarından kurtuluyorsunuz, bir taraftan kar suyu geliyor pırıl pırıl. Aybaşından biraz sonra gibi de olabilir, artık herkes dağ suyu, memba suyu içecek. Çeşmeden açıp içebilecekler” açıklamasında bulundu.

"Melih Bey'le arkadaşlığımız var, senelerce belediye başkanlığı yaptık, görüşüyoruz, niye görüşmeyelim"



Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’le görüşüp görüşmedikleri sorusuna Özhaseki, “Eskiye bakarsak önümüzü göremeyiz ki biz. Melih Gökçek 20 yıldan fazla bu şehre hizmet etmiş bir insan. Allah razı olsun. O kadar çok hizmeti var ki dışarıda. Murat Karayalçın’dan da Allah razı olsun. Kim ne hizmet etmişse zaten millet onu seçimlerde takdir etmiştir ya bir daha getirmiştir veya getirmemiştir. Asıl hesap günü cenabı hak ne yaptıysa hesabını soracak. Melih Beyle arkadaşlığımız var senelerce belediye başkanlığı yaptık, görüşüyoruz niye görüşmeyelim. Tecrübesinden de istifade ederiz. Ancak benim seçim kampanyam bana has. Benim seçim stratejimin bir parçası değil. Ama Melih Bey de tabi ki Ankara’yı düşünen bir insan” yanıtını verdi.

ÇOCUK KÖYÜ PROJESİ



Çocuk Köyü projesini anlatan Özhaseki, “Kanada’da bir proje uygulandı, çok hoşumuza gitti ve kendimize göre geliştirdik. Ankapark’ın yan tarafındaki hayvanat bahçesi vardı. O hayvanat bahçesi kalktı. Oraya 1 milyon metrekare üzerine çocuk köyünü kurmayı düşünüyorum. 100’e yakın etkinlik var içinde. Ağaçlık alan orman gibi adeta ama içinde küçük küçük birimler var, çocuğu geleceğe hazırlayacak birimler. İstiyoruz ki çocuğu bilgisayar başından koparalım.Arkadaşlıklar kursun geleceğe hazırlansın. Zannedilorum bunu 1-1,5 sene içerisinde bitiririz” ifadelerini kullandı.

Ulaşım projeleri olduğunu da anlatan Özhaseki, en azından Kızılay'dan havaalanına kadar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesine kadar uzanacak hat yapmanın ciddi bir şey olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın metrobüs müjdesine ilişkin, “Trafikte rahat olduğu yerlerde trafiği daraltmayacak yerlerde çözülmesi lazım” dedi. Özhaseki, bu konuda bilimsel çalışmaların incelendiğini aktardı. Özhaseki, “Raylı sistemler 1990’larda başlayarak bu güne gelmiş. 64 kilometrelik bir raylı sistem hattımız var. Biz bir o kadar daha yapmayı düşünüyoruz. Bunlar kolay işler değil. Bunların bir kısmı projelendirilmiş ihale aşamasında, bir kısmı proje safhasında, bir kısmı sadece düşünce safhasında. Bunlar zaman içerisinde devreye girerek yapılacak” diye konuştu. Esenboğa metrosuyla ilgili Özhaseki, “Zaten Kuyubaşı'na kadar çalışıyor. Arkasına 26 bin 200 metre bir hat bağlanması lazım. buna da çalışılıyor” dedi.

ANKAPARK



Ankapark konusunda ise Özhaseki, “Bir eğlence merkezi olarak yapılmış. Bu doğru bir fikir. Belediyeye düşen meşru olan eğlence, kültür, sanat ne varsa hepsini yapmaktır. Ankapark’ta bunlardan birisi. Rakamlar uçuk kaçık değil öyle. Tüm dünyada bunlar var zaten. Orası kiraya verilmiş. Bu tür parklar daha çok yazın çalışır. Eğer hava iyi olursa belki 3.ayında başında açılabilir. Açılması benim hoşuma gider. Bir aktivite kazanmış oluruz. Kiraya verilmiş devam ediyor sorun yok. Bana göre güzel bir tesis. Çocuk köyüyle komşu olacak. Aslında belki tartışılması gereken bir konu burada mı başka yerde mi olmalı mıydı? Bu tartışmaya saygı duyarım ama onun yerine rakamları 5 -10 misli fazla göstererek niye yapıldı ki demek doğru şeyler değil” değerlendirmesinde bulundu.

19 MAYIS STADYUMU



19 Mayıs Stadyumu'nun yıkıldığı ve oraya nasıl bir yer yapılacağına ilişkin Özhaseki, oranın bir proje çalışması olduğunu, Kadir Has’ı çizdirdiği mimarın yaptığını anlattı. Özhaseki, şunları kaydetti:

“19 Mayıs’ın yerine 55 bin kişilik stadyum çalışması olduğunu bildiğim için aynı mimarı çağırdım geldi. Üzerinde çalıştık, süper bir proje çıktı. Cumhurbaşkanımızda baştan sona animasyonu izledi. Bu sadece 55 bin kişilik bir stadyum değil aynı zamanda 26 tane de ayrı ayrı gençlerin spor yapabileceği salonlar var. Bir üzücü tarafta 25 senedir Ankara’da milli maç yapılmamış. İhaleye hazırlanıyorlar. Spor Bakanlığımız belki 1 ayda temelini atar. En geç 3 yılda biter. Muhteşem bir şey çıkar ortaya. Ankara’da böyle bir stadyuma spor kompleksine kavuşmuş olur.”

Cumhur İttifakı'nın genişlemesine MHP’nin nasıl yaklaştığı sorusuna Özhaseki, olumlu yaklaştıklarını belirterek, “Cumhur İttifakı, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili bir takım kaygılardan doğmuş bir ittifaktır. Toplumsal mutabakat üzerine kurduğumuz Cumhur İttifakı kendi içinde bu işe çok keyifle devam ediyor, severek, inandığı için yapıyor. Öbürlerinin yaptığı gibi 3-5 yeri fazla alalım, senin olsun benim olsun pazarlığının ötesinde bir şey bu. O anlamda biz rahat hareket ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.