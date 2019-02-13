Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Esnaf kardeşlerimizle yapmış olduğumuz sohbetin ve içmiş olduğumuz bir bardak çayın keyfini başka hiçbir şeyde bulamadım.

MART AYINA KADAR UZATTIK

Esnaf kredilerinin faiz oranını yüzde 47'den yüzde 0 seviyelerine indiren iktidarız. Esnaf ve sanatkarlarımızın borçlarını yeniden yapılandırarak önlerini görmelerini temin ettik. Ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimini Mart ayı sonuna kadar uzattık.

DÜZENLİ ÖDEYENE 5 PUAN İNDİRİM

Vergi konusunda esnafımızın yükünü azaltmak için çalışmalar yaptık. Vergisini düzenli ödeyene 5 puan indirim sağladık. Yaptığımız bütün çalışmaların bir amacı var o da esnafımızı rahatlatmaktır.

SEÇİMDEN SONRA EN ÜCRA KÖŞELERE TAŞIYACAĞIZ

Fırsatçılara karşı mücadele ediyoruz. Haklı olarak fırsatçılara karşı çok öfkeliyiz. Benim vatandaşlarıma yüksel fiyatla bu simsarların mal satmasına engel olmak için tanzim satış noktalarını kurduk. Seçim sonrası inşallah belediyelerimizin organizasyonu, ilgili bakanlıklarımız oturup konuşacak. Belki de bu işleri belediyelerimizle ve sizlerle birlikte en ücra köşelere taşıyacağız. Bizim derdimiz vatandaşımıza ucuz ürünü satabilmektir.

Sadece buralarda sebze meyve değil temizlik ürünlerine kadar pek çok şeyi buralarda vatandaşımıza ucuza satma arzusu içindeyiz. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

FIRSATÇILAR YOLA GELDİĞİNDE SONA ERECEK

Fırsatçılara ikazlarımızı yaptık. Karlarını makul seviyelere çekmeleri yönünde çağrıda bulunduk. Aynı uygulamayı temizlik ürünleri ve bakliyata da yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Fırsatçıların yola geldiğini gördüğümüzde tanzim satış uygulaması sona erecek.

OSMANLI TOKADINI VURACAĞIZ

Biz esnaf ve sanatkarımızın ekmeğiyle oynamıyoruz. Tam tersi oynayanlara gereken dersi veriyoruz. Millet kimin samimi kimin fırsatçı olduğunu gayet iyi biliyor. Atılan adımların ardından zincir marketler de fiyatlarını indirmeye başladı. Ekonomik tetikçilere sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız. 31 Mart'ta bu millet düşmanlarına gerek dersi vereceğinizi biliyorum.