Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Şubat dönemi sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında 78,3 iken, Şubat ayında yüzde 1,5 oranında artarak 79,5 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 5,5 ve yüzde 1,8 artarak 75 ve 72,5 değerlerini aldı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise yüzde 1,8 azalarak 91 oldu.

PAREKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 90,8 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 90,8 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 3,3 ve yüzde 4,4 azalarak 74,1 ve 85,5 değerlerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 1 artarak 112,8 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 51,8 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 56,7 iken, Şubat ayında yüzde 8,7 oranında azalarak 51,8 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 12,1 ve yüzde 6,4 azalarak 40,8 ve 62,8 değerlerini aldı.