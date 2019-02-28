Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 24 Haziran’daki seçimlerde Millet İttifakı’nın adayı olacağı iddia edilmişti. Ancak bu söylenti gerçekleşmemişti. Şimdi ise, yeni iddialar ortaya atıldı. AK Parti’nin 31 Mart’ta yapılacak mahalli seçimlerden beklenenin altında oy alması ve bazı büyükşehirleri kaybetmesi ihtimali üzerine yapılan hesaplar Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cephesinde yoğun bir trafik yaşanmasına sebep oldu. Siyaset kulislerinde, AK Parti’den kopanların yeni bir parti hazırlığında oldukları artık net bir şekilde dile getirilirken Gül, Davutoğlu ve Babacan’dan bugüne kadar hiçbir itiraz veya yalanlama da gelmedi.

GÜL İKNA OLMUYOR

Kulislerde söylenenlere göre Gül ve Babacan’ın öncülük edeceği yeni partide ‘Davutoğlu’ krizi yaşanıyor. Bazılar eski Başbakan’ın da bu hareketin içinde olması gerektiğini savunurken Gül buna karşı çıkıyor. Eski Ekonomi Bakanı Babacan ise, Abdullah Gül’ü ikna etmeye çalışıyor.

‘LİDER DEĞİL KADRO’

Diğer iddialar da şu yönde: İstanbul ve Ankara arasında mekik dokuyan bazı kişilerin buluştuğu ortak nokta, kurulacak partinin ‘lider değil, kadro hareketi’ olması. Kim çıkarsa çıksın, bugünkü konjonktürde hiçbir ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne geçemeyeceğini tartışan bu kişiler, yeni partinin kuruluş ilkeleri üzerine çalışıyor. Yeni parti konusunda Ali Babacan’ın genel başkanlığında yola çıkılacağı ifade edilirken bu kararın yaptırılan

kamuoyu yoklamaları ile alındığı belirtiliyor.

AK PARTİ ÖNEMSEMİYOR

Sonları Şener gibi olur

AK Parti kulislerinde ise, Gül ve Babacan cephesinde yaşanan hareketlilik çok fazla dikkate alınmıyor. AK Partili kaynaklar, Abdüllatif Şener’in de daha önce aynı yola başvurduğunu hatırlatarak “Şimdi geldiği nokta ortada. Gül ve Babacan’ın da akıbeti aynı olur” değerlendirmesini yapıyor.