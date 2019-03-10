Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'te düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Dövizin fiyatı yükselince felaket tellalları ortaya çıkıyor. Bir kez olsun yerli ve milli duruş sergilesinler. Bugün açsak yarın doyarız, bugün işimiz yoksa yarın buluruz. Patlıcan kışın pahalıysa yazın ucuzlar. Elbet vakti geldiğinde doya doya yeriz. Bayrak inerse bunun tamiri nasıl yapılacak? Ezan susarsa ikamesi nasıl olacak? Zillet ittifakı diyor ki; beka sorunu yoktur.

Beka meselemiz geçmişe nazaran ağırlaşmıştır. Beka olmadan ekmek olur mu? Beka olmadan ucuz yedim pahalı aldım demek mümkün mü? Türk milletinin kahraman evlatları yeri geldi çekirge yiyerek mukaddesatını korudu. Beka olmadan belediyenin bir manası söz konusu mu? Zillete kapılmamak zayıf düşmemek için Cumhur İttifakı.

Türkiye'nin yükselişi için güçlü bir evet mi? Bu evetlere 'zillet' dayanamaz. Bu evetler karşısında terör ve bölücülük şebekesi duramaz. Ne Kemal'i ne Meral'i ne de Temel'i. Bu evetler karşısında Türkiye düşmanları duramaz. Cumhur kaderine leke sürdürmeyecektir. Mahalli idareler seçimleri bir beka seçimidir.

CHP LİDERİNE ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı telaş ve korku içinde. Yalan üstüne yalan konuşmaktadır. Şuurunu kaybetmiş ve akıl izan ölçüleri tümden kayboldu. Dün dediğini bugün inkar etmektedir. YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmıyor. Sırtlarını YPG'ye dayayanlarla işbirlği yapıyor. 'YPG bize mi saldıracak' sorusunu, Kilis'te, Şanlıurfa'da Hatay'da sorsun. Kılıçdaroğlu nerede yaşıyor, ne yiyor Türkiye'ye nereden bakıyor? CHP zilletin içindedir. Zillete kapılmıştır, zilletle yolları kesişmiştir. Terör örgütleriyle dirsek temasları olanlar Türkiye'nin yüzüne nasıl bakacaklar. Bir tarafta zillet diğer tarafta millet vardır.

İP Başkanı HDP ile kuytu köşelerde görüşüyor. Gaflete bakınız, rezalete bakınız. Açığa çıkan karanlık işbirliğine bakınız. HDP kimin adayını destekliyor. Elbette CHP'yi ve İP'i destekliyor. Bunlar nasıl oldu da ittifak kurdu. Kandil isim vermiş CHP yazmıştır. Zillet ete kemiğe bürünmüştür. Gerçek CHP'lilere sesleniyorum, vazgeçin bu Kemal Kılıçdaroğlu'dan."