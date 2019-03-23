Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'un tarihi çeşmelerinden ücretsiz, kablosuz internet yayını vadediyor.

Yıldırım'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hazırlanan projeyle, İstanbul’un tarihi güzellikleri teknoloji ile buluşacak.

Dünyanın önde gelen kültür ve medeniyet şehirleri arasında yer alan ve sahip olduğu tarihi eserlerle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan megakent İstanbul'da, özellikle Osmanlı tarih ve kültürünü uzun yıllardır üzerinde taşıyan tarihi çeşmeler, yeniden kullanıma açılacak.

Türk ve İslam toplumlarında temizlik ve içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan ve yedi tepeli şehrin tarihine şahitlik eden 937 çeşme böylece hayata dönecek.

Aynı zamanda teknik altyapıda yapılacak düzenlemelerle geliştirilecek çeşmelerden, ücretsiz kablosuz internet yayını yapılacak.