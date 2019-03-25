İlçedeki birçok noktada kanalizasyon rögar kapak giderlerinin tıkanması nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Sürücüler ve vatandaşlar yollarda oluşan göletler nedeniyle zor anlar yaşarken, yolların su birikintilerinden temizlenmesi talebinde bulundular. belediye ekipleri ise sorun olan bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yüksekova’da yollar gölete döndü
25.03.2019 - 20:07 | Son Güncelleme: 25.03.2019 - 20:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisini artırarak devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hakkari,
612562 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/612562.aspx
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