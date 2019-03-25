Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçedeki birçok noktada kanalizasyon rögar kapak giderlerinin tıkanması nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Sürücüler ve vatandaşlar yollarda oluşan göletler nedeniyle zor anlar yaşarken, yolların su birikintilerinden temizlenmesi talebinde bulundular. belediye ekipleri ise sorun olan bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.