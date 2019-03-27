Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de on binlerce kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank ile ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11’i tutuklu, 7’si firari 48 şüpheli hakkında 500 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 3 bin 762 kişi müşteki olarak yer aldı. Firari şüpheliler arasında bulunan Çiftlik Bank’ın kurucusu “Tosun” lakaplı Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur için Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlendi. Türkiye’de saklanan ve haklarında yakalama kararı olan Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru’nun ise hâlen arandığı belirtildi. Öte yandan şahıslar hakkında istenilen cezalar da belli oldu. Firari Mehmet Aydın’ın aralarında bulunduğu 18 şüphelinin dört suçtan 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’ar yıla kadar hapisleri talep edildi. Diğer şüphelilerin ise, üç suçtan on üçer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin kabul edilmesi hâlinde sanıklar, hâkim karşısına çıkacak.

SİSTEMİ 10 BİN LİRA İLE KURMUŞ

İddianamede Çiftlik Bank’ın kuruluşu şöyle anlatıldı: Firari şüpheli Mehmet Aydın internet üzerinden oynanan Çiftlik Bank oyununun ilk hâlinin yazılımını E.A’ya yaptırdı. Oyun, 31 Temmuz 2016’da internette kullanıma açıldı. Daha sonra Aydın, anlaşmazlık sonucu E.A. ile yollarını ayırdı. Aydın, 10 bin lira ile 2 Eylül 2016’da şirketleşti. Başlangıçta tek başınaydı. İlgi artınca uzmanlarla anlaştı. 132 bin 222 kişiden toplam 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira topladı; 687 milyon 838 bin 995 lira ödeme yaptı.